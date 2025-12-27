Nuovo scandalo a Kiev Nabu smaschera gruppo criminale tra i deputati ucraini | soldi in cambio di voti

L’Ucraina si trova nuovamente al centro di una tempesta politica e giudiziaria che scuote le fondamenta delle sue istituzioni legislative. L’Agenzia nazionale anticorruzione dell’Ucraina, meglio conosciuta con l’acronimo Nabu, ha ufficialmente incriminato diversi deputati con l’accusa gravissima di aver venduto i propri voti all’interno della Verkhovna Rada, il parlamento ucraino. Questa operazione non si è limitata alle sole notifiche giudiziarie ma ha previsto una serie di perquisizioni mirate negli uffici dei gruppi parlamentari coinvolti. Tuttavia, l’azione della magistratura ha incontrato una resistenza inaspettata e problematica poiché le forze di sicurezza hanno inizialmente bloccato l’accesso agli agenti della Nabu, creando un pericoloso corto circuito istituzionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

