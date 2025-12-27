Nuovo scandalo a Kiev Nabu smaschera gruppo criminale tra i deputati ucraini | soldi in cambio di voti
L’Ucraina si trova nuovamente al centro di una tempesta politica e giudiziaria che scuote le fondamenta delle sue istituzioni legislative. L’Agenzia nazionale anticorruzione dell’Ucraina, meglio conosciuta con l’acronimo Nabu, ha ufficialmente incriminato diversi deputati con l’accusa gravissima di aver venduto i propri voti all’interno della Verkhovna Rada, il parlamento ucraino. Questa operazione non si è limitata alle sole notifiche giudiziarie ma ha previsto una serie di perquisizioni mirate negli uffici dei gruppi parlamentari coinvolti. Tuttavia, l’azione della magistratura ha incontrato una resistenza inaspettata e problematica poiché le forze di sicurezza hanno inizialmente bloccato l’accesso agli agenti della Nabu, creando un pericoloso corto circuito istituzionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Ucraina, nuovo scandalo corruzione scuote Kiev: alcuni deputati incriminati per aver venduto voti
Leggi anche: Voti in cambio di soldi e favori: maxi operazione in Puglia. Tra i sei arresti un assessore
Ucraina, nuovo scandalo corruzione scuote Kiev: alcuni deputati incriminati per aver venduto voti - L'Agenzia per la lotta alla corruzione in Ucraina (Nabu) ha incriminato diversi deputati di aver venduto i loro voti alla Verkhovna Rada e ha disposto perquisizioni di uffici dei gruppi parlamentari ... msn.com
Nuovo scandalo corruzione a Kiev, coinvolti deputati: caos in Parlamento, impedite le perquisizioni - Agenti della Nabu bloccati dai servizi di sicurezza, il caso scoppia mentre Zelensky è in viaggio verso gli Usa ... unionesarda.it
Kiev, anticorruzione incrimina deputati - Diversi parlamentari ucraini sono accusati di aver accettato tangenti in cambio del loro voto alla Verkhovna Rada, il Parlamento unicamerale ucraino. rainews.it
Ucraina, nuovo scandalo corruzione scuote Kiev: cosa succede x.com
Zelensky in volo verso l'America, vedrà Trump. Stasera videochiamerà dal Canada i leader europei. Nuovo scandalo corruzione a Kiev, coinvolti deputati. Missili e droni sulla capitale, almeno un morto e decine di feriti, centinaia di famiglie al gelo. Tutti gli aggi - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.