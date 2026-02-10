Grindr Edge | l’abbonamento premium da 460€ al mese con AI per trovare l’anima gemella? Nuovi test in corso
Grindr sta testando un nuovo abbonamento premium da circa 460 euro al mese, che include intelligenza artificiale per aiutare gli utenti a trovare l’anima gemella. Si tratta di un servizio molto costoso, al momento disponibile solo in fase di sperimentazione.
Grindr, l’app di incontri tra uomini che ha rivoluzionato il panorama LGBTQ+, sta sperimentando un nuovo abbonamento ultra-premium che potrebbe raggiungere i 500 dollari al mese, circa 460 euro al cambio attuale. La prova, limitata a utenti negli Stati Uniti, Canada, Nuova Zelanda e Australia, mira a trasformare l’esperienza d’uso attraverso l’intelligenza artificiale, promettendo connessioni più mirate e una riduzione del tempo speso nella ricerca di partner. L’introduzione di questo servizio, denominato Edge, solleva interrogativi sul futuro del dating online e sulla sua potenziale stratificazione in base alla disponibilità economica.🔗 Leggi su Ameve.eu
