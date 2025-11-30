Riprese le ricerche del camperista scomparso sul Gran Sasso la sorella gemella da Danzica | Io e te abbiamo l' anima a metà dove sei?

Migliorate le condizioni meteo, si riaccende la speranza per la sorte del 44enne polacco Karol Brozek, scomparso con i suoi due cani da Campo Imperatore il 19 novembre. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Riprese le ricerche del camperista scomparso sul Gran Sasso, la sorella gemella da Danzica: "Io e te abbiamo l'anima a metà, dove sei?"

Riprese le ricerche del camperista scomparso sul Gran Sasso, la sorella gemella da Danzica: "Io e te abbiamo l'anima a metà, dove sei?" - Le condizioni meteo in miglioramento aprono uno spiraglio per le ricerche di Karol Brozek, 44 anni, cittadino polacco scomparso da oltre una settimana sul Gran Sasso insieme ai suoi due cani, Pirate e ...

Riprese le ricerche del 44enne disperso con due cani a Campo Imperatore grazie alle condizioni meteo migliorate - Dell'uomo, Karol Brozek, si sono perse le tracce dallo scorso 19 novembre: il suo camper è parcheggiato nella zona di Campo Imperatore