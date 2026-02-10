Grattacielo l’atto del 2024 L’ultimo allarme dei vigili | Sicurezza non garantita

Questa mattina, i vigili del fuoco hanno rilanciato l’allarme sulla sicurezza del grattacielo. Dopo l’incendio dell’11 gennaio, che ha costretto a evacuare le torri vicine A e C, emerge un documento che riporta gravi carenze strutturali. La situazione resta sotto osservazione, ma i dubbi sulla stabilità dell’edificio aumentano.

Nelle carte dei vigili del fuoco, all’indomani del rogo che l’11 gennaio ha messo ko la torre B del grattacielo, generando gli sgomberi a catena, per questioni di sicurezza, delle dirimpettaie A e C, c’è un documento che ritorna. Quello del 28 marzo 2024, ovvero la relazione che il Comando provinciale di via Verga inviò al prefetto Massimo Marchesiello, al sindaco Alan Fabbri e all’allora amministratrice di condominio, Tiziana Davì. Tre pagine firmate dal comandante Antonio Del Gallo, a seguito del " sopralluogo disposto nell’ambito dell’attività di vigilanza antincendio" effettuato nei giorni 19 e 21 marzo 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I vigili del fuoco avevano già segnalato problemi nel 1993, quando il grattacielo di viale Costituzione 6 mostrava i primi segni di deterioramento.

