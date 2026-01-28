Grattacielo ecco le carte | l’allarme dei vigili già nel 1993 Fumi condizioni iniziali stravolte

I vigili del fuoco avevano già segnalato problemi nel 1993, quando il grattacielo di viale Costituzione 6 mostrava i primi segni di deterioramento. Oggi, l’edificio rischia di crollare, e le condizioni sono peggiorate nel tempo. I testimoni ricordano che già allora si parlava di fumi e di una struttura che non reggeva più.

Ferrara, 28 gennaio 2026 - I problemi, lo sconquassato grattacielo di viale Costituzione 6, li aveva già (udite udite) nel 1993. Trentacinque anni dopo la sua inaugurazione. Trentatrè anni prima del rogo che l'11 gennaio scorso ha cambiato, forse per sempre, il destino abitativo dei 189 appartamenti spalmati, lungo le tre torri. A mettere nero su bianco, per la prima volta, le magagne furono i vigili del fuoco al termine di un sopralluogo nella struttura. Motivo? Il 16 maggio 1987 il Governo Fanfani emanò il decreto ministeriale 'Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione' con tanto di adeguamenti fissati entro cinque anni, cioè entro il 16 maggio 1992.

