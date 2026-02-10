GPS e percorsi abilitanti | guida alle procedure A cosa fare attenzione QUESTION TIME con Vannini Uil Scuola Rua LIVE Martedì 10 febbraio alle 14 | 30

Martedì 10 febbraio alle 14:30, Vannini della Uil Scuola Rua parteciperà a un question time sulla questione delle graduatorie provinciali per le supplenze. Molti insegnanti attendono aggiornamenti e chiarimenti sulle procedure per i GPS e i percorsi abilitanti. La riunione sarà in diretta, e si parlerà di cosa bisogna fare per evitare errori e problemi nelle prossime nomine.

L'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze resta al centro dell'attesa di migliaia di docenti. La piattaforma dedicata dovrebbe aprire nelle prossime settimane e con essa arriveranno le risposte su algoritmo, preferenze, requisiti d'accesso, titoli, riserve e tutti gli aspetti tecnici della procedura. Spazio anche a un focus sui percorsi abilitanti.

