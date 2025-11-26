La navigazione con Gemini è in rollout anche in Italia su Google Maps

Tuttoandroid.net | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La "Navigazione con GeminI" è in rollout per tutti, anche in Italia, all'interno di Google Maps: ecco cosa cambia e le sue potenzialità. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

la navigazione con gemini 232 in rollout anche in italia su google maps

© Tuttoandroid.net - La “navigazione con Gemini” è in rollout anche in Italia su Google Maps

Leggi anche questi approfondimenti

Gemini in Google Maps: dopo il ristorante, gira a destra - Gemini in Google Maps con funzioni AI che migliorano la navigazione e non solo: ricerche vocali e guida con punti di riferimento reali. Segnala punto-informatico.it

Gemini per Google TV, rollout in ritardo: non più entro fine anno ma entro l'inverno - Si profila un ritardo di qualche settimana o di qualche mese per il rollout ampio di Gemini per Google TV, per adesso esclusivo della serie QM9K di TCL. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Navigazione Gemini 232 Rollout