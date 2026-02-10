Goggia dopo la caduta | Vi racconto cos' è successo dispiace per Della Mea

Sofia Goggia si è fatta male durante la discesa sulla Olympia delle Tofane. La campionessa italiana è scivolata a tre quarti del percorso, uscendo dalle linee blu mentre cercava di recuperare posizioni. Dopo l’incidente, Goggia ha spiegato di essere dispiaciuta per Della Mea, che anche lei era coinvolta nella stessa gara. La discesa si è conclusa con un altro spavento per le atlete, che si sono fatte male o sono rimaste ferme a terra.

Un altro spavento sull'Olympia delle Tofane nella discesa della combinata femminile: Sofia Goggia è scivolata a tre quarti del tracciato, finendo fuori dalle linee blu mentre provava a recuperare terreno. Attimi di tensione, poi l'applauso del pubblico quando la campionessa bergamasca si è rialzata ed è arrivata al traguardo. "Oggi non sono riuscita a entrare in gara con lo stesso focus dell'altro giorno. Mi sentivo molto bene questa mattina ma alla partenza avevo sensazioni negative. Il primo pensiero è stato per Della Mea: perché un conto è correre per sé stessi e un conto anche per un'altra compagna.

