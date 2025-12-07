Sci alpino Della Mea | Atteggiamento giusto Goggia | Gara come quella di ieri Zenere | Tesa dopo la prima manche

Oasport.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il secondo gigante di Tremblant (Canada) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026 si chiude con il successo di Julia Scheib davanti a Sara Hector e Alice Robinson che, in teoria, era al comando della gara dopo la prima manche. Per le italiane i risultati sono stati particolari. La migliore è stata Lara Della Mea che, come ieri, ha chiuso in nona posizione e, anche in questo caso, dopo una rimonta sensazionale nella seconda manche. Sofia Goggia, quindi, ha concluso all’11° posto, mentre Asja Zenere ha conquistato il 13°, dopo una prima metà di gara che la vedeva addirittura in quarta posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

sci alpino della mea atteggiamento giusto goggia gara come quella di ieri zenere tesa dopo la prima manche

© Oasport.it - Sci alpino, Della Mea: “Atteggiamento giusto”, Goggia: “Gara come quella di ieri”, Zenere: “Tesa dopo la prima manche”

Altre letture consigliate

Sci alpino, Della Mea: “Atteggiamento giusto”, Goggia: “Gara come quella di ieri”, Zenere: “Tesa dopo la prima manche” - Il secondo gigante di Tremblant (Canada) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025- oasport.it scrive

Sci alpino, Lara Della Mea: “Contenta della mia seconda manche. Domani voglio ripetermi” - Lara Della Mea centra una brillante nona posizione al termine del primo gigante di Tremblant (Canada) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino ... Si legge su oasport.it

sci alpino mea atteggiamentoSci: Scheib vince gigante Mont Tremblant, azzurra Della Mea 9/a - 27 anni e vincitrice per la prima volta a Soelden ad inizio stagione- Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sci Alpino Mea Atteggiamento