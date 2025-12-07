Sci alpino Della Mea | Atteggiamento giusto Goggia | Gara come quella di ieri Zenere | Tesa dopo la prima manche
Il secondo gigante di Tremblant (Canada) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026 si chiude con il successo di Julia Scheib davanti a Sara Hector e Alice Robinson che, in teoria, era al comando della gara dopo la prima manche. Per le italiane i risultati sono stati particolari. La migliore è stata Lara Della Mea che, come ieri, ha chiuso in nona posizione e, anche in questo caso, dopo una rimonta sensazionale nella seconda manche. Sofia Goggia, quindi, ha concluso all’11° posto, mentre Asja Zenere ha conquistato il 13°, dopo una prima metà di gara che la vedeva addirittura in quarta posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it
