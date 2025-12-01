Where Winds Meet arriva ufficialmente su iOS e Android | l’open world Wuxia diventa mobile

Everstone Studio ha annunciato l’arrivo ufficiale di Where Winds Meet anche su iOS e Android, con lancio fissato per il 12 dicembre su App Store e Google Play. La versione mobile supporterà il cross-play e i progressi condivisi, permettendo ai giocatori di continuare l’avventura senza interruzioni passando liberamente tra PlayStation 5, PC e smartphone, mantenendo salvataggi e avanzamento sincronizzati. Le versioni mobile erano già state pubblicate in Cina, ma questa è la prima distribuzione internazionale completa. Un open world Wuxia tra storia e identità. Where Winds Meet è un action adventure RPG open-world free-to-play ispirato alla tradizione Wuxia, ambientato nella Cina del periodo delle Cinque Dinastie e Dieci Regni, uno dei momenti più caotici e affascinanti della storia cinese. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

