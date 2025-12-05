Igiene quotidiana in inverno quei piccoli gesti che fanno la differenza a scuola e in famiglia quando raffreddore e influenza sono in circolazione

Uno studio condotto dall’Università Vita-Salute San Raffaele, su oltre 16mila studenti, mostra come l’educazione all’igiene riduca le assenze scolastiche e rafforzi la prevenzione anche a casa, trasformando semplici abitudini in uno scudo collettivo: «È sorprendente quanto il semplice lavaggio delle mani, svolto correttamente e nei momenti opportuni, possa ridurre il rischio di infezioni». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Igiene quotidiana in inverno, quei piccoli gesti che fanno la differenza (a scuola e in famiglia) quando raffreddore e influenza sono in circolazione

