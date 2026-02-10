Gli ex lottizzatori sono in crisi d’astinenza. La battaglia politica si sposta sulla Rai, e anche se sembra una vicenda vecchia, il modo in cui si svolge ha un tono quasi farsesco. La politica italiana continua a giocare con le frequenze e i tamburi di una guerra che sembra non finire mai.

L’ultima battaglia politica è sulla Rai, e sarebbe perfino una non -notizia, l’eco dalla notte della (Prima) Repubblica, non fosse per il capovolgimento smaccatamente farsesco che sta andando in onda (o che non andrà, a seconda delle ubbie del Progressista Collettivo). Si tratta in realtà di un canovaccio psicanalitico, più che politico, che potremmo sintetizzare così: gli ex lottizzatori compulsivi non hanno più il monopolio delle poltrone di viale Mazzini, dall’amministratore delegato all’usciere dell’ultima sede regionale, e versano in piena crisi d’astinenza. Ergo: abdicano a qualunque principio di verosimiglianza, e chiamano alla Resistenza catodica, contro il nuovo fascismo che ha la sua centrale nella direzione di RaiSport. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

