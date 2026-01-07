Giovanni Galli, ex portiere di Fiorentina, Milan e Napoli, ha vissuto il dolore della perdita di suo figlio Niccolò, scomparso a 17 anni in un incidente stradale nel 2001. Dopo anni, si interroga sul motivo per cui non abbia ancora incontrato i genitori dei ragazzi di Crans-Montana, condividendo un desiderio di confronto e comprensione. Questa riflessione evidenzia il peso del lutto e la ricerca di un senso nel dolore.

“Mi sono chiesto, perché non vado a incontrarli?”. Giovanni Galli, ex portiere di Fiorentina, Milan e Napoli, conosce il dolore della perdita di un figlio: il suo, Niccolò, è morto non ancora 18enne a causa di un incidente stradale il 9 febbraio 2001, praticamente 25 anni fa. Quando ha visto il dolore dei genitori delle vittime della tragedia di Crans Montana, il suo istinto lo avrebbe portato a intervenire subito: “Per abbracciarli, per spiegare loro di condividere il peso di questo dolore, da soli è molto più dura. Poi ho pensato che non era ancora il momento. Ma un giorno mi piacerebbe farlo”, ha raccontato in un’intervista a Repubblica il portiere campione del mondo nel 1982. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Giovanni Galli: "Un giorno mi piacerebbe incontrare i genitori dei ragazzi di Crans-Montana. A me è mancato il coraggio di condividere il dolore"

