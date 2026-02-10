Giorno del Ricordo cerimonia pubblica in memoria delle vittime delle foibe

In piazza a Trento si è svolta la cerimonia pubblica per ricordare le vittime delle foibe. Cittadini, rappresentanti delle istituzioni e associazioni si sono riuniti per un momento di silenzio e riflessione. La giornata, organizzata dal Comune di Trento insieme al Commissariato del Governo e ad altre realtà locali, mira a mantenere vivo il ricordo di quanto accaduto e a sensibilizzare sull’importanza di non dimenticare. La cerimonia si è svolta senza grandi discorsi, ma con il rispetto e la sobrietà che il momento richiede.

Per l’occasione, stasera Telepace Trento trasmetterà il documentario “Volti di un esodo”: una pellicola che narra la storia di 250.000 persone che, all’indomani della Seconda Guerra Mondiale, dovettero abbandonare le proprie abitazioni in Istria e in Dalmazia. Alcuni di loro raggiunsero il Trentino Alto Adige L’appuntamento è oggi pomeriggio, martedì 10 febbraio, alle 16 in Largo Pigarelli, di fronte al Tribunale di Trento. Ci sarà un momento di commemorazione con la deposizione di una corona in presenza delle autorità e di una rappresentanza degli esuli Giuliano-Fiumano-Dalmati. Stasera alle 21, inoltre, Telepace Trento trasmetterà il documentario “Volti di un esodo”, proposto dalla Fondazione Museo Storico del Trentino e realizzato nell’ambito del progetto History Lab Live.🔗 Leggi su Trentotoday.it Approfondimenti su Giorno del Ricordo Il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle Foibe. La cerimonia alla Camera Oggi, alla Camera, si tiene la cerimonia per ricordare le vittime delle Foibe e l’esodo Giuliano-Dalmata. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Questura di Rovigo, Cerimonia in memoria di Giovanni Palatucci e di Umberto Barbierato Ultime notizie su Giorno del Ricordo Argomenti discussi: Giorno del Ricordo, 10 febbraio; Giorno del Ricordo. Meloni: L'Italia non permetterà mai più che questa storia sia negata; Mattarella alle celebrazioni del Giorno del Ricordo; Giorno del Ricordo, il calendario delle iniziative per il 2026. Il ’Giorno del Ricordo’: Momento non di odio ma di giustizia per moltiCommemorazione in Comune delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Omaggio alla corona e poi la benedizione del sacerdote seguita da un minuto di silenzio. . msn.com Foibe, il Giorno del ricordo: bandiere a mezz'asta e cerimonia alla Camera. Meloni: Questa storia appartiene all'Italia interaOggi, 10 febbraio, è il Giorno del ricordo di uno degli episodi più drammatici della Seconda guerra mondiale: i massacri delle Foibe ... affaritaliani.it #Tg2000 - Giorno del #Ricordo, Mattarella e Meloni alle #celebrazioni per le vittime delle #foibe #10febbraio #TV2000 #Esodo #GiorgiaMeloni #Mattarella #Storia - facebook.com facebook #MARGHERA • Uniti per non dimenticare la tragedia delle #foibe. Oggi, nel Giorno del Ricordo, la città ha commemorato le vittime di una tragedia che non dobbiamo dimenticare. È successo e può succedere ancora. x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.