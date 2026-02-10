Giallo in Certosa

Domenica 15 febbraio, alla Certosa di Calci, si svolge un evento insolito. I visitatori si trasformano in detective per risolvere un caso di omicidio finto, ambientato tra le antiche mura del monastero. L’atmosfera si fa tesa e coinvolgente, mentre tutti cercano di scoprire chi si cela dietro il mistero.

Domenica 15 febbraio la Certosa di Calci si trasforma in una scena del crimine!I visitatori e le visitatrici diventeranno detective per un giorno, impegnati a risolvere un misterioso caso di omicidio avvenuto tra le mura del monastero.Indizi nascosti, ambienti inediti e racconti dettagliati.

