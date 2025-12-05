Milano accoglie il BMW Art Car World Tour e trasforma otto auto in arte viva

Ilfattoquotidiano.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano ha un modo unico di accogliere certi appuntamenti: non li espone soltanto, li interpreta. All’ADI Design Museum il BMW Art Car World Tour arriva come una chiusura ideale dell’anno e come un inizio, perché celebra i cinquant’anni di una collezione che continua a parlare al presente. Otto vetture, otto “sculture in movimento”, come le definisce Luciano Galimberti, presidente del museo, che ha aperto l’esposizione ricordando la missione dell’istituzione: non un mausoleo del design, ma un luogo dove il progetto diventa chiave di lettura del contemporaneo. Il percorso, infatti, non è costruito per stupire: cerca piuttosto di mettere in relazione le auto con ciò che esse rappresentano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

milano accoglie il bmw art car world tour e trasforma otto auto in arte viva

© Ilfattoquotidiano.it - Milano accoglie il BMW Art Car World Tour e trasforma otto auto in arte viva

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

milano accoglie bmw artBmw Art Car World Tour: le 8 auto iconiche di Les Mans in mostra a Milano in una esposizione unica - Le Bmw Art Cars arrivano all’Adi Design Museum con la tappa più ricca del World Tour: otto auto iconiche raccontano mezzo secolo di arte, di motori e design in movimento. Lo riporta msn.com

milano accoglie bmw artBmw Art Car World Tour in scena all'ADI di Milano - Il Bmw Art Car World Tour è arrivato a Milano per una delle tappe più rilevanti delle celebrazioni dedicate ai cinquant'anni della celebre collezione. Come scrive ansa.it

milano accoglie bmw artA Milano l'ultima tappa dell’Art Car World Tour - Da oggi 4 dicembre e fino all'8 gennaio 2026, all'Adi Design Museum sarà possibile ammirare otto dei 20 capolavori della collezione artistica della Casa bavarese ... quattroruote.it scrive

BMW Art Car World Tour, all'ADI Design Museum di Milano in mostra otto modelli iconici - Leggi su Sky TG24 l'articolo BMW Art Car World Tour, all'ADI Design Museum di Milano in mostra otto modelli iconici ... Segnala tg24.sky.it

milano accoglie bmw artIl BMW Art Car World Tour arriva in Italia all’ADI Design Museum di Milano - Il BMW Art Car World Tour approda a Milano, segnando una tappa fondamentale nelle celebrazioni dei cinquant'anni di innovazione artistica ... Riporta msn.com

milano accoglie bmw artAll’ADI Design Museum arriva la collezione BMW Art Cars - La Casa bavarese porta a Milano otto dei suoi 20 capolavori firmati da artisti di fama internazionale: la mostra continua fino all’8 gennaio ... Si legge su ruoteclassiche.quattroruote.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Accoglie Bmw Art