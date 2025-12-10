Per entrare negli Usa ora i turisti dovranno mostrare cosa hanno fatto sui social negli ultimi 5 anni

Xml2.corriere.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Stati Uniti introducono nuove normative per l'ingresso, richiedendo ai turisti di dimostrare le attività svolte sui social negli ultimi cinque anni. La misura, annunciata dal Dipartimento della Sicurezza interna, comporta anche la cessazione del sito web dedicato alla registrazione degli ESTA. Queste novità segnano un cambiamento significativo nelle procedure di accesso al paese.

La novità contenuta in un documento depositato dal Dipartimento della Sicurezza interna. Sparirà anche il sito web per la registrazione degli Esta. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

per entrare negli usa ora i turisti dovranno mostrare cosa hanno fatto sui social negli ultimi 5 anni

© Xml2.corriere.it - Per entrare negli Usa ora i turisti dovranno mostrare cosa hanno fatto sui social negli ultimi 5 anni

Grande Fratello quello che nessuno ha visto nella Casa | Mattia racconta tutto - Zazoom Social News

Steaua-Feyenoord Europa League 11-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici - Zazoom Social News

entrare usa turisti dovrannoPer entrare negli Usa ora i turisti (anche italiani) dovranno mostrare cosa hanno fatto sui social negli ultimi 5 anni - La novità contenuta in un documento depositato dal Dipartimento della Sicurezza interna. Segnala msn.com

Usa valutano obbligo controllo profili social per turisti stranieri - Gli Stati Uniti potrebbero richiedere ai turisti di decine di Paesi la loro cronologia degli ultimi cinque anni sui social media come condizione per entrare negli Usa. Riporta msn.com