per entrare negli usa ora i turisti dovranno mostrare cosa hanno fatto sui social negli ultimi 5 anni

Gli Stati Uniti introducono nuove normative per l'ingresso, richiedendo ai turisti di dimostrare le attività svolte sui social negli ultimi cinque anni. La misura, annunciata dal Dipartimento della Sicurezza interna, comporta anche la cessazione del sito web dedicato alla registrazione degli ESTA. Queste novità segnano un cambiamento significativo nelle procedure di accesso al paese.
