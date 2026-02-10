GSkill | accordo da 2,4 milioni di dollari per velocità RAM DDR4 DDR5 non chiaramente specificate agli utenti USA

G.Skill ha firmato un accordo da 2,4 milioni di dollari con le autorità americane. La causa riguarda le velocità dichiarate dei suoi moduli RAM DDR4 e DDR5, che alcuni utenti negli Stati Uniti hanno contestato. La società si impegna a risolvere la questione, anche se non sono stati forniti dettagli precisi sulle velocità reali dei prodotti.

G.Skill, il rinomato produttore di memorie RAM da gaming, ha raggiunto un accordo di 2,4 milioni di dollari per risolvere una class action negli Stati Uniti riguardante le velocità dichiarate dei suoi moduli DDR4 e DDR5. La controversia nasceva dal fatto che le velocità pubblicizzate richiedevano l'attivazione manuale dei profili EXPO o XMP nel BIOS, una condizione non esplicitamente comunicata al momento dell'acquisto. L'accordo prevede rimborsi per i consumatori e modifiche alla comunicazione dei prodotti, con l'obbligo di indicare chiaramente la necessità di configurazioni aggiuntive per raggiungere le prestazioni massime.

