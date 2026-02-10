Furto vandalico nella Casa delle associazioni | locali sottosopra e danni

I ladri hanno preso di mira la casa delle associazioni di Calolziocorte tra lunedì e martedì notte. Sono entrati forzando le porte e hanno lasciato l’edificio sottosopra, con danni a mobili e materiali. La polizia sta indagando, ma ancora nessuna traccia degli autori. La scena si presenta con arredi rovesciati e porte divelte, mentre le associazioni coinvolte si preparano a riparare i danni.

Il blitz nello stabile affacciato sulla Lecco-Bergamo a Calolziocorte dove sono stati razziati circa 1.500 euro. Roberta Galli: "Uno scenario desolante, chiediamo più sicurezza" Furto vandalico alla casa delle associazioni di Calolziocorte. I soliti ignoti sono entrati nella notte tra lunedì e martedì nell'edificio pubblico di corso Dante sono ospitati diversi sodalizi del paese, in particolare Avis, Aido, Premiato corpo musicale Gaetano Donizetti, Marinai Anmi, Gec Genepì, macchine d'epoca e cacciatori. Dopo aver forzato la porta d'ingresso i vandali hanno fatto razzìa mettendo sottosopra diversi locali e rubando il denaro di alcuni gruppi tra cui quote associative e fondi per le spese correnti.🔗 Leggi su Leccotoday.it

