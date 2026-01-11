Roma | furti su autobus e in metropolitana due persone arrestate

A Roma, i carabinieri hanno arrestato due persone coinvolte in furti su autobus e in metropolitana. L'intervento, risultato di controlli mirati, mira a prevenire e dissuadere i reati predatori sui mezzi di trasporto pubblico, garantendo maggior sicurezza per cittadini e utenti. Le operazioni testimoniano l'impegno delle forze dell'ordine nel monitorare e tutelare gli spostamenti quotidiani nella capitale.

Due persone sono state arrestate tra le fermate dei bus e le stazioni della metropolitana, grazie ai controlli intensificati dai carabinieri del Comando provinciale di Roma, che hanno come obiettivo principale il contrasto ai fenomeni di criminalità predatoria che si verificano a bordo dei mezzi di trasporto pubblico. In particolare, in via Giovanni Miani, situata nel quartiere Ostiense, i carabinieri della stazione Roma Garbatella hanno arrestato un giovane di 25 anni, di nazionalità peruviana, subito dopo che aveva messo a segno un furto all’interno di un autobus. Il ragazzo era riuscito a sottrarre con abilità il cellulare di un turista canadese. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: furti su autobus e in metropolitana, due persone arrestate Leggi anche: Maxi blitz al campo nomadi di via dei Gordiani a Roma: arrestate 18 persone accusate di 46 furti e rapine Leggi anche: Furti e spaccio, tre persone arrestate dai Carabinieri Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Furti su bus e metro a Roma, due arresti dei carabinieri - Nel quartiere Ostiense, i militari della stazione Garbatella hanno arrestato un 25enne peruviano, subito dopo un furto messo a segno a bord ... msn.com

Furti su bus e metro, turisti nel mirino dei malviventi: due arresti a Ostiense e Repubblica - Era riuscito a sfilare il telefono a una turista canadese in vacanza nella Capitale che viaggiava a bordo di un bus, in zona Ostiense. msn.com

Furti e droga in metropolitana: quattro arresti in poche ore a Roma - Furti e spaccio nella metropolitana di Roma: quattro arresti in poche ore tra Termini e Colli Albani. romadailynews.it

Acido sulle porte, rossetto sugli spioncini e grimaldelli artigianali. Roma si conferma la provincia più colpita dai furti in appartamento con il Lazio all'ultimo posto per la sicurezza domestica - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.