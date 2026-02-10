Durante il Developer Direct, Turn 10 Studios e Playground Games hanno annunciato ufficialmente Forza Horizon 6, in arrivo il 19 maggio su Xbox Series X|S e PC. Le due aziende hanno mostrato le prime novità, promettendo un gioco ancora più spettacolare e ricco di contenuti rispetto ai capitoli precedenti. I fan sono già in trepidazione, pronti a mettersi al volante di nuove auto e a scoprire le novità che renderanno l’esperienza di gioco più coinvolgente.

Durante il Developer Direct, Turn 10 Studios e Playground Games hanno alzato il sipario su Forza Horizon 6, confermando l’uscita il 19 maggio su Xbox Series XS e PC. Il nuovo capitolo porta l’Horizon Festival in Giappone, introducendo cambiamenti profondi al mondo di gioco, al multiplayer e alla personalizzazione. Ecco le dieci funzionalità che più di tutte definiscono la nuova esperienza. Un Giappone aperto, credibile e ricco di icone reali. La mappa è la più ambiziosa mai realizzata per la serie. Dalla frenesia urbana di Tokyo a strade di montagna leggendarie, il mondo di gioco combina grandi metropoli, campagne, foreste e passi alpini. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Forza Horizon 6: le 10 novità più spettacolari mostrate al Developer Direct

Approfondimenti su Forza Horizon 6

Forza Horizon 6, sviluppato da Xbox Game Studios e Playground Games, è stato annunciato ufficialmente e sarà disponibile dal 19 maggio su Xbox Series X|S e PC, tramite Steam e Microsoft Store.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Forza Horizon 6

Argomenti discussi: Playground Games ha illustrato le 10 nuove caratteristiche di Forza Horizon 6; Forza Horizon 6: Playground illustra 10 novità in arrivo nel gioco; Scopri le 10 novità più incredibili di Forza Horizon 6: dal Giappone alle auto da sogno!; Forza Horizon 6: guida totale al nuovo gioco di corse open-world.

Forza Horizon 6: arriva il supporto cross-save su tutte le piattaformeL’attesa per Forza Horizon 6 sta entrando nella sua fase più interessante. Non si parla solo di auto, mappe o spettacolarità, ma di scelte che raccontano un ... tecnoandroid.it

Forza Horizon 6: le 10 funzionalità più spettacolari svelate al Developer DirectForza Horizon 6 arriverà su Xbox Series X|S e PC il 19 maggio, portando l’Horizon Festival in Giappone con una quantità impressionante di novità. Durante il Developer ... techgaming.it

Forza Horizon 6 x.com

Playground Games ha parlato delle 10 novità più importanti che troveremo in Forza Horizon 6 Dalla modalità inedita Horizon Rush alla funzione CoLab per creare un'esperienza personalizzata, si preannuncia come un titolo davvero mastodontico: ne parliam - facebook.com facebook