L' arte contemporanea dialoga con l' antico | Stratigrafie in mostra a Salerno
La Pinacoteca Provinciale di Salerno ospita la mostra "Stratigrafie. La presenza dell’antico nelle opere del MMMAC", visitabile dal 21 dicembre al 25 gennaio. L'esposizione, curata da Massimo Maiorino, Michele Scafuro e Stefania Zuliani, presenta una selezione di opere provenienti dal Museo. Salernotoday.it
INTRODUZIONE ALL'ARTE CONTEMPORANEA - Quando inizia? L'eredità di Marcel Duchamp e del ready-made
Che arte del Kaws. A Palazzo Strozzi l'americano dialoga con Beato Angelico - Nel cortile del palazzo fiorentino è stata posta la doppia statua dell'artista che per qualche motivo i filistei e il mercato hanno elevato a nuovo Jeff Koons. ilfoglio.it
Antico è contemporaneo: l’installazione di Andreas Angelidakis a Brescia - Negli ultimi anni, questo rapporto ha sviluppato un valore aggiunto affinché l’arte, intesa nel ... exibart.com
C’è una Istanbul fatta di nuovi musei, di arte contemporanea che trova spazio negli edifici dalla storia millenaria, di ristoranti stellati. L'abbiamo attraversata grazie ai consigli di una guida esperta - facebook.com facebook