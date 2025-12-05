Piste chiuse | Nessun debito con la società

"Il Comune non deve nulla alla ditta di Marco Finori". Esordisce così l’amministrazione di Castelsantangelo sul Nera, capitanata dal sindaco Alfredo Riccioni. La replica è indirizzata alla società Monte Prata Ski, la quale aveva detto di aver fatto causa al Comune per la chiusura della stazione sciistica, chiedendo il risarcimento dei danni, e per " fatture non pagate di lavori di manutenzione straordinaria ". "I lavori contrattualizzati sono stati tutti liquidati – continua il primo cittadino –. A oggi non siamo a conoscenza di una causa avviata dalla società contro il Comune. Gli impianti sciistici sul Monte Prata poi non sono stati chiusi per realizzare la nuova seggiovia, ma perché ci sono altri lavori in corso: il sottopasso da 2 milioni e mezzo di euro, il rifacimento del rifugio Nido delle Aquile, il laghetto con cisterne da 6 milioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

