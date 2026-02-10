Folk contemporaneo e poesia elettronica | Massimo Silverio e Julinko live

Venerdì 13 febbraio al Bronson Club di Madonna dell’Albero arriva Massimo Silverio, cantante e musicista nato tra le montagne della Carnia. Silverio porta sul palco il suo folk contemporaneo e la poesia elettronica, con canzoni in carnico, la sua lingua natale. Lo show promette di essere un viaggio tra musica e tradizione, con un artista che unisce radici e innovazione.

Venerdì 13 febbraio al Bronson Club di Madonna dell'Albero arriva Massimo Silverio, cantante, autore e musicista nato e cresciuto tra le montagne della Carnia, che ha costruito il proprio universo artistico scrivendo e cantando nella sua lingua nativa, il carnico, antica variante del friulano.

