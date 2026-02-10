Foibe Valditara tra forza del ricordo e dovere di verità storica | la scuola sia un presidio contro l’oblio

La ministra Valditara ribadisce l’importanza di mantenere vivo il ricordo delle foibe. Durante un incontro con gli insegnanti, ha sottolineato che la scuola deve essere un presidio contro l’oblio e che la memoria storica non può essere trascurata. Ricorda che il silenzio di decenni ha alimentato una strategia di cancellazione, e ora è necessario fare chiarezza e trasmettere la verità alle giovani generazioni.

La memoria è un dovere che non ammette amnesie, specialmente quando il silenzio è stato per decenni il complice di una deliberata strategia dell'oblio. La Giornata del Ricordo non è solo una ricorrenza sul calendario, ma un atto di giustizia tardivo quanto necessario per squarciare il velo di quel "negazionismo di Stato" che ha troppo a lungo confinato nelle ombre della storia il dramma delle Foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. A partire dal silenzio assordante che ha gridato davvero troppo a lungo nelle scuole del Paese. Foibe, Valditara: «Ricordare è dovere morale e impegno civile». Non a caso oggi, nella Giornata del Ricordo, il ministro dell'istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, sui social ha eloquentemente postato a futura (e rinnegata nel passato) memoria: «Il 10 febbraio è dedicato al ricordo delle vittime delle foibe e alla commemorazione dell'esodo a cui furono costretti tanti italiani che abbandonarono l'Istria, Fiume e la Dalmazia.

Oggi l’Italia si ferma per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata.

