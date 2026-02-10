Oggi l’Italia si ferma per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. Piantedosi e Valditara sottolineano che mantenere vivo il ricordo è un dovere, anche se alcuni cercano di negare o minimizzare quell’orrore. La giornata è dedicata a non dimenticare un capitolo oscuro della nostra storia, con cerimonie e incontri ufficiali in molte città italiane.

"Oggi l'Italia rinnova il dovere della memoria per onorare tutti coloro che persero la vita nei massacri delle foibe e per ricordare il grande dolore dell'esodo giuliano-dalmata. Celebrare il Giorno del Ricordo significa spazzare via un lungo silenzio, restituendo verità e dignità a migliaia di nostri connazionali che furono vittime di una cieca violenza e di una persecuzione sistematica. Ricordare il loro destino, la lunga scia di uccisioni, torture e saccheggi subìta lungo il confine orientale, è prima di tutto un atto di giustizia. È questo l'impegno che assumiamo, in particolare verso le giovani generazioni, perché la consapevolezza delle tragedie del passato diventi fondamento di verità e di un'autentica cultura della pace". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Foibe, l'orrore che la sinistra non vuol vedere. Piantedosi e Valditara: "Ricordare è un dovere"

