Ragazzo deceduto a Santa Maria Capua Vetere Aveta M5S | Necessaria riflessione su rete assistenza

La tragica scomparsa di un giovane a Santa Maria Capua Vetere evidenzia l’importanza di una riflessione approfondita sulla rete di assistenza sanitaria e sociale. Aveta del Movimento 5 Stelle sottolinea come eventi simili richiedano analisi e interventi mirati per prevenire future tragedie. È fondamentale rafforzare i servizi di supporto e garantire un’attenzione costante alle esigenze dei giovani, affinché situazioni come questa non si ripetano.

Tempo di lettura: 2 minuti "La morte di un giovane scuote sempre la coscienza civile di una comunità. Ma in questo caso impone una riflessione sull'adeguatezza della rete di assistenza territoriale". Così Raffaele Aveta, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, interviene sulla notizia della scomparsa di un ragazzo affetto da disturbi dello spettro autistico, deceduto nella casa in cui viveva con la sola madre a Santa Maria Capua Vetere. "È inaccettabile – aggiunge Aveta – che nel 2026 si possano ancora verificare episodi di solitudine e fragilità di tale portata. Apprendo dalla stampa che il ragazzo e sua madre, anch'ella affetta da disturbi psichici, erano seguiti dai servizi sociali comunali.

