Eugenio Giani ha preferito parlare d’altro, lasciando in secondo piano le polemiche sulle Foibe. Nel giorno in cui si ricorda il 40° anniversario dell’uccisione del sindaco di Firenze Lando Conti, il governatore toscano ha scelto di concentrarsi su altri temi, senza affrontare direttamente le critiche che arrivano dalla sinistra riguardo alle condanne ai comunisti di Tito. La giornata è passata tra commemorazioni e silenzi, mentre il dibattito sulle responsabilità storiche resta acceso.

Prima prova a parlar d'altro Eugenio Giani. E nella Giornata del ricordo delle Foibe celebra il 40° anniversario dell'assassinio del sindaco di Firenze Lando Conti. "Colpito dal terrorismo delle Brigate Rosse mentre serviva le istituzioni e la comunità", sottolinea il governatore della regione più rossa d'Italia. "Memoria, democrazia, rispetto: valori da custodire ogni giorno. Firenze non dimentica", sottolinea. Per carità, tutto giusto. Va bene ricordare le vittime delle Br. Furono tante negli Anni di Piombo. Ma oggi l'argomento è un altro. E quando ci viene trascinato dall'esigenza, delle Foibe si limita a dire: "Sono molto attento alla Giornata del Ricordo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Foibe, la sinistra non c'è la fa proprio a condannare i comunisti di Tito per le uccisioni

Approfondimenti su Foibe Vittime

#Foibe- martiri || Questa mattina a Cagliari sono comparsi dei manifesti con la scritta “10 febbraio” che sono stati subito criticati.

Il dibattito sul nuovo Ddl stupri riflette tensioni politiche e divergenze di opinioni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Foibe Vittime

Argomenti discussi: FOIBE, LA VERITÀ RIMOSSA E LA RESPONSABILITÀ DELLA SINISTRA ITALIANA; La foiba di Basovizza, verso il giorno del ricordo; Giorno del Ricordo, lo storico: Sulle foibe non può prevalere l'ideologia; Troppi insegnanti dimenticano le foibe. Una vergogna l'Anpi che li giustifica.

Foibe, l'orrore comunista che la sinistra non vuol vedere. Piantedosi e Valditara: Ricordare è un dovereOggi l'Italia rinnova il dovere della memoria per onorare tutti coloro che persero la vita nei massacri delle foibe e per ricordare il ... iltempo.it

Foibe, minuto di silenzio in aula. Rixi e Vaccarezza: italiani uccisi per odio etnicoFoibe, stupri, massacri e pulizia etnica di italiani da parte dei partigiani titini. Oggi la seduta del consiglio regionale della Liguria si è aperta con un minuto di silenzio per celebrare il Giorno ... ligurianotizie.it

Ci sono giorni che non si possono dimenticare. Oggi è uno di quelli. Il 10 febbraio ricordiamo le vittime delle foibe, quegli italiani troppo a lungo sepolti nell’oblio dalla narrazione di sinistra. - facebook.com facebook