Finti corsi di formazione per ottenere un indebito credito d' imposta

Le Fiamme Gialle di Padova hanno scoperto un’azienda dell’hinterland che ha falsificato documenti per attestare corsi di formazione. L’obiettivo era ottenere un credito d’imposta che non spettava. La procura ha aperto un’indagine e l’impresa rischia sanzioni.

Le Fiamme Gialle del comando provinciale di Padova hanno accertato che un'impresa dell'hinterland padovano ha falsamente documentato la realizzazione di corsi di formazione in vari ambiti gestionali e produttivi, tenuti in favore del personale dipendente, al fine di ottenere un indebito credito d'imposta pari a 150mila euro, utilizzato per compensare debiti contributivi e imposte.L 'amministratore della società, attiva nella produzione e commercializzazione di calzature, è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica per il reato di indebita compensazione di crediti d'imposta inesistenti, contestualmente maturati in relazione alla presunta partecipazione dei propri dipendenti a corsi di formazione, in realtà mai svolti.

