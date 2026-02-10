Fiere Eichberg Mimit | Wmf 2026 è finestra su innovazione che sostiene Italia sul mercato

Roma, 10 febbraio - We Make Future si apre con una grande vetrina per l’Italia. Eichberg, rappresentante di Mimit, dice che l’evento mostra come il nostro paese sa innovare e guardare avanti. La fiera diventa un’occasione per rafforzare il ruolo del Made in Italy sui mercati internazionali, migliorare i processi produttivi e motivare le nuove generazioni a seguire mestieri artigianali e tecnologici.

Roma, 10 feb. - (Adnkronos) - "We Make Future apre una finestra su un'Italia che sa innovare, che sa guardare al futuro e sa comprendere l'importanza delle tecnologie emergenti, affinché il Made in Italy possa essere sempre più presente sui mercati, migliorare i propri processi produttivi e ispirare le giovani generazioni a cimentarsi nei mestieri che prevedono la sapienza delle mani”. Sono le parole di Federico Eichberg, capo di Gabinetto Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2026 di Wmf - We Make Future, Fiera Internazionale B2B certificata su Innovazione Intelligenza Artificiale, Digitale, Tecnologie emergenti e Internazionalizzazione, organizzata al Mimit - Ministero delle Imprese e del Made in Italy. 🔗 Leggi su Iltempo.it

