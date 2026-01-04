San Potito pomeriggio di festa per i più piccoli | arriva la Befana

San Potito si appresta a vivere un pomeriggio di festa dedicato ai più piccoli, con l’arrivo della Befana. L’evento promette momenti di allegria e spensieratezza per bambini e famiglie, contribuendo a creare un’occasione di condivisione e tradizione nel territorio. Una giornata pensata per coinvolgere tutta la comunità in un’atmosfera di serenità e convivialità.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.