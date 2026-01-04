San Potito pomeriggio di festa per i più piccoli | arriva la Befana

San Potito si appresta a vivere un pomeriggio di festa dedicato ai più piccoli, con l’arrivo della Befana. L’evento promette momenti di allegria e spensieratezza per bambini e famiglie, contribuendo a creare un’occasione di condivisione e tradizione nel territorio. Una giornata pensata per coinvolgere tutta la comunità in un’atmosfera di serenità e convivialità.

San Potito si prepara a vivere un pomeriggio all’insegna della gioia e del divertimento dedicato ai bambini. Domenica 4 gennaio, a partire dalle ore 16.30, presso il centro sociale “Luciano De Cristofaro”, si terrà l’evento “Aspettando la Befana”, promosso dall’Associazione San Potito Eventi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

