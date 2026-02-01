Frederic Vasseur | Shakedown molto positivo a Barcellona ma il Bahrain dirà la verità

Frederic Vasseur ha commentato i primi riscontri dello shakedown a Barcellona, definendoli molto positivi. Tuttavia, avverte che i veri risultati si vedranno solo nel test in Bahrain. Dopo cinque giorni di prove, il team si dice soddisfatto, ma resta in attesa di conferme più concrete.

Riscontri da prendere con le molle al termine della cinque-giorni di Barcellona dedicata allo Shakedown delle monoposto di F1 2026. Test a porte chiuse in cui l’obiettivo dei team era comprendere essenzialmente il comportamento delle nuovo monoposto, frutto del nuovo regolamento tecnico, e se possibile iniziare anche a tirar fuori un po’ di prestazione. E così, al termine dell’ultima giornata, si è concretizzata una situazione anche sorprendente con quattro piloti racchiusi in appena tre decimi. Lewis Hamilton, George Russell, Lando Norris e Charles Leclerc hanno fatto segnare tempi estremamente ravvicinati. 🔗 Leggi su Oasport.it

