Frederic Vasseur ha commentato i primi riscontri dello shakedown a Barcellona, definendoli molto positivi. Tuttavia, avverte che i veri risultati si vedranno solo nel test in Bahrain. Dopo cinque giorni di prove, il team si dice soddisfatto, ma resta in attesa di conferme più concrete.

Riscontri da prendere con le molle al termine della cinque-giorni di Barcellona dedicata allo Shakedown delle monoposto di F1 2026. Test a porte chiuse in cui l’obiettivo dei team era comprendere essenzialmente il comportamento delle nuovo monoposto, frutto del nuovo regolamento tecnico, e se possibile iniziare anche a tirar fuori un po’ di prestazione. E così, al termine dell’ultima giornata, si è concretizzata una situazione anche sorprendente con quattro piloti racchiusi in appena tre decimi. Lewis Hamilton, George Russell, Lando Norris e Charles Leclerc hanno fatto segnare tempi estremamente ravvicinati. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Frederic Vasseur: “Shakedown molto positivo a Barcellona, ma il Bahrain dirà la verità”

Approfondimenti su Frederic Vasseur

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Frederic Vasseur

Argomenti discussi: Ferrari al top a Barcellona, Vasseur se la ride: Focus sul Bahrain..; F1. Vasseur conferma: la Ferrari non girerà il primo giorno a Barcellona. Dove saremo a Melbourne? Troppo presto per avere delle aspettative; Test F1 Barcellona | Ferrari, Vasseur: Shakedown produttivo. Priorità ad affidabilità e apprendimento; Hamilton e Leclerc promuovono la SF-26: Un avvio solido, abbiamo imparato tanto.

Frederic Vasseur: Shakedown molto positivo a Barcellona, ma il Bahrain dirà la veritàRiscontri da prendere con le molle al termine della cinque-giorni di Barcellona dedicata allo Shakedown delle monoposto di F1 2026. Test a porte chiuse in cui l’obiettivo dei team era comprendere ... oasport.it

Vasseur: Com’è l’umore in Ferrari? Siamo concentrati sul Bahrain, che sarà più rappresentativoLe parole del team principal della Ferrari Frederic Vasseur al termine dei test di Barcellona conclusi con la Ferrari davanti a tutti ... formulapassion.it

Frederic Vasseur fa il punto dopo lo shakedown di Barcellona e descrive un clima sereno ma altamente concentrato in casa Ferrari. “Com’è l’umore Siamo concentrati sul Bahrain”, ha detto il team principal, confermando l’approccio pragmatico della Scuder - facebook.com facebook