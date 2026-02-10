Ferrara | ‘Youngo’ alla Nuova Darsena un nuovo spazio ludico per famiglie e studenti dal 2026

La Nuova Darsena di Ferrara si trasforma: dal 2026 nascerà un nuovo spazio dedicato al divertimento e all’aggregazione. L’obiettivo è creare un punto di riferimento per famiglie, bambini e ragazzi, con aree pensate per il gioco e il tempo libero. I lavori stanno già partendo e si attendono grandi cambiamenti nel cuore della città.

La Nuova Darsena di Ferrara si prepara ad accogliere un nuovo spazio dedicato al divertimento e all’aggregazione, pensato per famiglie, bambini e ragazzi. Sabato 14 febbraio 2026, aprirà infatti ‘Youngo’, un’area ludico-ricreativa che affianca il cinema e la palestra, nel tentativo di rivitalizzare ulteriormente la zona commerciale e offrire alternative di svago, soprattutto per il pubblico studentesco e le famiglie residenti nel quartiere. L’apertura di ‘Youngo’ rappresenta un ulteriore passo avanti nel progetto di riqualificazione della Nuova Darsena, un’area che negli ultimi tempi ha visto un crescente afflusso di visitatori grazie alla presenza di diverse attività dedicate al tempo.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Ferrara Nuova Darsena Ferrara intitolerà uno spazio pubblico alla memoria di Sergio Ramelli Il Comune di Ferrara ha annunciato l'intitolazione di uno spazio pubblico a Sergio Ramelli, nei pressi di via Orlando Furioso, un'area vicino a diverse scuole. Iscrizioni scolastiche 2026/2027: apertura dal 13 gennaio al 14 febbraio sulla piattaforma Unica, coinvolti oltre 1,3 milioni di studenti e famiglie Le iscrizioni scolastiche per l’anno 20262027 sono aperte dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Ferrara Nuova Darsena Argomenti discussi: Ferrara, apre YOUNGO alla Nuova Darsena: un nuovo hub del divertimento urbano; Nuova Darsena, dopo il cinema e la palestra apre l'area giochi per bambini e famiglie; Guida senza regole: 35enne fermato per numerose violazioni al Codice della strada; Controlli straordinari dei Carabinieri nel Comacchiese: cinque denunce in due giorni. Alla Nuova Darsena torna la kermesse ’Calici d’Estate’Da oggi al 2 Giugno 2025 torna l’appuntamento più atteso dagli amanti del vino e delle atmosfere estive: Calici d’Estate, anche quest’anno si presenta nella sua una veste più suggestiva, ospitato ... ilrestodelcarlino.it Nuova Virtus, c’è ossigeno. Vittoria cruciale a FerraraServiva vincere e la Nuova Virtus Cesena ha vinto, piegando in trasferta la 50-62 la Vis Rosa Ferrara e agganciando a quota 6 punti le bolognesi della Peperoncino Libertas nel campionato di basket di ... ilrestodelcarlino.it Ferrara, apre YOUNGO alla Nuova Darsena: un nuovo hub del divertimento urbano x.com In pausa studio non sai dove andare Ti spiego subito cosa sta succedendo! Siamo finalmente a Ferrara, al centro commerciale Nuova Darsena, a due passi dal cinema! Youngo non è la solita sala giochi. È il tuo nuovo posto per rilassarti e divertirti un m facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.