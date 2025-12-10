Ferrara intitolerà uno spazio pubblico alla memoria di Sergio Ramelli

Il Comune di Ferrara ha annunciato l'intitolazione di uno spazio pubblico a Sergio Ramelli, nei pressi di via Orlando Furioso, un'area vicino a diverse scuole. Questa decisione mira a ricordare la vita e il sacrificio di Ramelli, mantenendo vivo il suo ricordo nel contesto cittadino.

Il Comune di Ferrara intitolerà a Sergio Ramelli uno spazio pubblico nei pressi di via Orlando Furioso, zona dove hanno sede diversi plessi scolastici. L'intitolazione giunge a cinquant'anni dalla morte dello studente milanese che fu ucciso a soli 19 anni per aver avuto il coraggio di denunciare in un tema scolastico la violenza delle Brigate Rosse. Infatti, Ramelli fu vittima di mesi di persecuzioni che culminarono con un agguato sotto la propria abitazione da parte di militanti di Avanguardia Operaia che, fracassandogli il cranio a colpi di chiave inglese, provocarono le ferite che gli furono fatali dopo settimane di agonia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it