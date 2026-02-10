Ferrara | Orlando Pd a confronto su economia referendum e futuro del territorio

Ferrara si appresta a ricevere Andrea Orlando, che parteciperà a un incontro pubblico organizzato dal Partito Democratico. Al centro del dibattito ci sono economia, referendum e il futuro della città. Orlando arriverà domani, pronto a confrontarsi con cittadini e altri rappresentanti politici sulla situazione locale e le prospettive di sviluppo.

Ferrara si prepara ad accogliere Andrea Orlando per un confronto pubblico organizzato dal Partito Democratico, focalizzato su sviluppo economico, crescita e il tema dei referendum. L'iniziativa, in programma per venerdì 13 febbraio presso la Sala Macchine del Consorzio Factory Grisù, vedrà l'esponente del Pd dialogare con il giornalista Francesco Dondi, offrendo un'occasione di approfondimento sulle sfide e le opportunità per il territorio ferrarese. L'appuntamento, promosso dall'Unione comunale e dalla Federazione provinciale del Pd di Ferrara, rappresenta un tentativo di affrontare in modo concreto le trasformazioni economiche e produttive che interessano l'Italia e, in particolare, la provincia ferrarese.

