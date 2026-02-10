Fenomeno New Martina raddoppia gli incassi e diventa milionaria

Carmen Fiorito, conosciuta come New Martina, ha raggiunto un traguardo inaspettato. Dopo anni di fatica, ha visto raddoppiare i suoi incassi e ora può definirsi milionaria. Se qualcuno glielo avesse detto tempo fa, probabilmente non ci avrebbe creduto. Oggi, invece, la giovane artista si trova tra le star del suo settore, con il successo che cresce giorno dopo giorno.

Se glielo avessero detto qualche anno fa, non ci avrebbe creduto neanche lei. Oggi, invece, Carmen Fiorito, in arte New Martina, è entrata nell'élite dei milionari. Lo dicono i fatturati della sua azienda, la New Martina srl, che da poco ha pubblicato anche il bilancio del 2025, relativo agli.

Fenomeno New Martina, raddoppia gli incassi e diventa milionariaCarmen Fiorito è diventata famosa per il suo particolare metodo di applicare le pellicole ai telefoni cellulari. Ora ha 10 store in tutta Italia e il suo fatturato si moltiplica ogni anno ... napolitoday.it

Carmen Fiorito, il volto dietro il fenomeno New Martina: è lei la nuova Chiara Ferragni?Al centro commerciale Fiordaliso di Rozzano, alle porte di Milano, la ressa è stata tale da bloccare i corridoi. Non era il debutto di una popstar, ma l’inaugurazione del quinto store New Martina. A ... tgcom24.mediaset.it

