Ultimo film dceu diventa un successo streaming dopo flop critica e incassi
l’andamento commerciale e il successo in streaming di aquaman e the lost kingdom. Il film Aquaman and the Lost Kingdom, diretto da James Wan e distribuito nel 2023, ha avuto una ricezione critica e commerciale generalmente negativa. Nonostante ciò, il film ha trovato una seconda vita sulla piattaforma di streaming, dove ha suscitato un notevole interesse tra il pubblico, dimostrando un diverso livello di apprezzamento rispetto alle recensioni iniziali. risultati al botteghino e budget. Con la partecipazione di Jason Momoa nel ruolo principale, l’opera ha raccolto circa 440 milioni di dollari in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
