FC 26 SBC AGGIORNAMENTO | 78+ Player Pick – La Caccia al Fodder Raro!

L'aggiornamento FC 26 SBC porta una nuova sfida: la “78+ Player Pick”. Questa SBC ripetibile permette di scegliere tra tre giocatori Oro Rari con un rating minimo di 78, offrendo un'opportunità per migliorare la propria squadra. Un'occasione da non perdere per i giocatori alla ricerca di fodder rari e di un modo strategico per potenziare il team.

È disponibile la SBC “78+ Player Pick”, un aggiornamento Player Pick ripetibile che offre una scelta tra tre giocatori Oro Rari con un rating minimo di 78. È un ottimo modo per riciclare giocatori Oro Comuni e scartare fodder per le SBC di rating più alto. Durata: 4 giorni.. Ripetibile: Sì (illimitatamente).. Premio: 1x Scelta 1 di 3 Giocatori Oro Rari 78+ (Non scambiabile).. Requisiti della Sfida. La SBC richiede una singola rosa con carte di qualità base molto accessibile. Rosa Richiesta Requisiti Chiave Qualità Giocatori Esattamente Giocatori d’Oro Rari Min. 3 oggetti giocatore Analisi Veloce e Giudizio. Imiglioridififa.com

