Fairphone non è stato hackerato | aggiornamento confermato

Fairphone ha confermato che non è stato hackerato. Dopo alcune segnalazioni di clienti, l’azienda ha chiarito che si è trattato solo di un problema tecnico con alcuni messaggi di posta elettronica. Le email inviate hanno ripetuto le conferme d’ordine e mostrato contenuti uguali, con link che portavano a una nuova interfaccia di invio. Nessuna falla di sicurezza, assicurano da Fairphone.

una sequenza di messaggi di posta elettronica inviata da fairphone ha provocato perplessità tra i clienti: conferme d'ordine ripetute, contenuti identici e collegamenti che rimandavano a una nuova interfaccia di invio. l'esame della situazione ha mostrato inizialmente dei segnali preoccupanti, ma le verifiche ufficiali hanno chiarito che non si è verificata una violazione dei dati; l'evento è riconducibile a un malfunzionamento interno del sistema di invio delle email. origini dei messaggi insoliti di invio delle conferme. i destinatari hanno riscontrato ripetizioni delle conferme d'ordine, con nuovi link integrati e provenienza da una piattaforma di marketing esterna anziché dall'indirizzo ufficiale di fairphone.

