Il suo conto corrente è stato hackerato e spariscono 30.000 euro

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ha fatto credere che il suo conto corrente fosse stato hackerato e le ha estorto quasi 30.000 euro. Stiamo parlando di un uomo di 35 anni residente a Palermo già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di truffa e riciclaggio ai danni di una donna di 76 anni residente a Laives.La. 🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

