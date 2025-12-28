Il suo conto corrente è stato hackerato e spariscono 30.000 euro

Le ha fatto credere che il suo conto corrente fosse stato hackerato e le ha estorto quasi 30.000 euro. Stiamo parlando di un uomo di 35 anni residente a Palermo già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di truffa e riciclaggio ai danni di una donna di 76 anni residente a Laives.La. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Chiudere il conto corrente alle organizzazioni non gradite per farle soffocare Così muore la democrazia Il caso della Germania che, non solo con il riarmo, sta diventando, una minaccia per l’Europa Anche con le odiose misure illiberali Giorgio De Girolamo x.com

