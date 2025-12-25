Risse spedizioni punitive e schiamazzi notturni | chiuso il bar da incubo in Brianza

Dopo diversi episodi di disordine pubblico e di violenze al suo interno, non è finita bene per una bar di Limbiate, per il quale, il 23 dicembre, è scattato un provvedimento di chiusura per 15 giorni.La disposizione di chiusura è stata eseguita dai carabinieri della stazione di Limbiate, ai sensi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

