Esistono davvero i cibi anticancro? Il medico spiega il mito dei supercibi

Sempre più persone cercano cibi che promettono di prevenire il cancro. Ma un medico spiega che non esistono alimenti magici o supercibi da considerare come la soluzione. La vera arma resta una dieta equilibrata, varia e completa, che aiuta a mantenere la salute senza affidarsi a illusioni.

Approfondimenti su Cibi Anticancro

I cibi a calorie negative sono spesso oggetto di discussione nel contesto di un’alimentazione equilibrata.

Le erbe anticancro sono spesso al centro di dibattiti tra informazioni scientifiche e fake news.

Ultime notizie su Cibi Anticancro

Esistono davvero i cibi anticancro? Il medico spiega il mito dei supercibiIl beta-carotene è un ottimo antiossidante e può contribuire a ridurre l’infiammazione cronica, che è un fattore di rischio per molte malattie, tumori compresi; tuttavia non esistono evidenze che un ... fanpage.it

Quali sono i cibi che fanno bene e aiutano a rimanere in forma? La top 10Dimenticati le diete punitive: esistono alimenti gustosi che fanno davvero bene. Ecco i 10 cibi che dovresti avere sempre in dispensa (o in frigo) ... skuola.net

