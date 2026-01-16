Le erbe anticancro esistono? Il vademecum tra fake news e reali benefici

Le erbe anticancro sono spesso al centro di dibattiti tra informazioni scientifiche e fake news. Diverse specie vegetali vengono tradizionalmente utilizzate per accompagnare trattamenti medici o alleviare alcuni sintomi, ma è importante distinguere tra benefici comprovati e false credenze. Questo vademecum intende offrire chiarimenti basati su evidenze, aiutando a comprendere quali erbe possano effettivamente avere un ruolo nel supporto alla salute.

(Adnkronos) – Bufale o realtà scientifiche? Entrambe se si parla di ‘erbe anticancro’. Specie vegetali, infatti, “vengono utilizzate da anni, e per ogni sintomatologia sono state individuate delle erbe specifiche. Ma bisogna documentarsi bene, capire quali sono i loro benefici e consultare sempre il proprio medico. E, soprattutto, occorre fare attenzione alle fake news”, avverte Fabio Firenzuoli, medico, docente di fitoterapia clinica e fitovigilanza e autore del libro ‘Le erbe anti – cancro’ (Edizioni Lswr)’, che ricorda come queste erbe siano da tempo studiate per la ricerca scientifica oncologica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Le erbe anticancro esistono? Il vademecum tra fake news e reali benefici Leggi anche: Il marine eroe batte le fake news Leggi anche: Usa, Casa Bianca pubblica VIDEO "Fake News Wrapped" con le 5 testate accusate di disinformazione tra cui WP e Reuters; NYT fa causa a Pentagono La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Cancro, ecco le erbe che lo curano davvero: il vademecum. Le arance sono considerate dei frutti benefici per la salute soprattutto per la loro ricchezza di Vitamina C che ci aiuterebbe nella prevenzione del raffreddore e dei malanni stagionali, rafforzando il sistema immunitario. Hanno delle proprietà anticancro che aiut - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.