Le erbe anticancro esistono? Il vademecum tra fake news e reali benefici

Le erbe anticancro sono spesso al centro di dibattiti tra informazioni scientifiche e fake news. Diverse specie vegetali vengono tradizionalmente utilizzate per accompagnare trattamenti medici o alleviare alcuni sintomi, ma è importante distinguere tra benefici comprovati e false credenze. Questo vademecum intende offrire chiarimenti basati su evidenze, aiutando a comprendere quali erbe possano effettivamente avere un ruolo nel supporto alla salute.

(Adnkronos) – Bufale o realtà scientifiche? Entrambe se si parla di ‘erbe anticancro’. Specie vegetali, infatti, “vengono utilizzate da anni, e per ogni sintomatologia sono state individuate delle erbe specifiche. Ma bisogna documentarsi bene, capire quali sono i loro benefici e consultare sempre il proprio medico. E, soprattutto, occorre fare attenzione alle fake news”, avverte Fabio Firenzuoli, medico, docente di fitoterapia clinica e fitovigilanza e autore del libro ‘Le erbe anti – cancro’ (Edizioni Lswr)’, che ricorda come queste erbe siano da tempo studiate per la ricerca scientifica oncologica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Cancro, ecco le erbe che lo curano davvero: il vademecum.

