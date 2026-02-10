Esclusiva Schira | Prima dell’infortunio possibile incastro tra Gimenez e Fullkrug In futuro …

Nicolò Schira rivela che prima dell’infortunio, c’era stato un possibile incastro tra Gimenez e Fullkrug. Il giornalista sportivo ha parlato di una situazione ancora in evoluzione e di come le prossime settimane possano cambiare il volto del mercato del Milan. Schira ha anche fatto intendere che in futuro potrebbero esserci sviluppi interessanti legati a questa coppia di attaccanti.

"Diciamo che il pensiero c'era più verso novembre. In quel periodo il Milan era più aperto e propenso alla cessione di Santi Giménez. Si era informato il West Ham, che ha poi venduto Niclas Füllkrug al Milan e quindi avrebbe potuto esserci un incastro di mercato. Anche un possibile scambio di prestiti, anche se il Milan avrebbe preferito monetizzare". In esclusiva a Pianeta Milan ha parlato il giornalista Nicolò Schira (qui tutte le sue parole) svelando qualche retroscena di calciomercato del Milan, tra cui la possibile partenza (poi mai avvenuta) di Gimenez. Schira continua: "Si era informato il Nottingham Forest, che ha poi preso Lorenzo Lucca. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

