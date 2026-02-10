Erasmus a Ibi | studenti trevigiani nell’arte e nella cultura spagnola per un progetto UNESCO sull’inclusione

Quattro studenti e due docenti dell’Istituto “Massimo Alberini” di Lancenigo sono tornati a Treviso dopo aver partecipato a un progetto UNESCO in Spagna. Durante il periodo in terra spagnola, i ragazzi hanno approfondito l’arte e la cultura locale, portando a casa un’esperienza che li ha arricchiti e aperti a nuove prospettive sull’inclusione. L’avventura si è conclusa l’8 febbraio, lasciando ricordi e competenze che resteranno nel tempo.

L’esperienza Erasmus si è conclusa l’8 febbraio per quattro studenti e due docenti dell’Istituto “Massimo Alberini” di Lancenigo, in provincia di Treviso. Il gruppo è rientrato da Ibi, in Spagna, dove ha partecipato al progetto UNESCO “We are the colours of the rainbow” (EWCORA), un’iniziativa formativa incentrata sullo scambio culturale e l’arte come strumento di inclusione. La settimana in terra spagnola, iniziata lo scorso 1 febbraio, ha rappresentato un momento di crescita e scoperta per i giovani studenti dell’istituto Alberini. L’accoglienza da parte della scuola ospitante “Fundación S. Juan y S.🔗 Leggi su Ameve.eu

