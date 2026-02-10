Nei file Epstein ci sono nomi che coinvolgono il gotha delle Big Tech, grandi finanzieri, politici e teste coronate di vari paesi. Si tratta di un elenco che mette in luce come potere e segreti si intreccino tra loro, coinvolgendo figure di spicco di tutto il mondo. Le indagini puntano a scoprire fino a che punto questa rete di influenze si estende e cosa si nasconde dietro le quinte.

Nei file Epstein c’è mezzo mondo: dal gotha delle Big tech ai veri padroni del mondo, la grande Finanza che tutto muove, dai vertici dell’intelligence israelo-americana ai politici e alle teste coronate occidentali, per non parlare degli arabi e altri, fino ai grandi cronisti e attori. Non c’è il gotha ebraico americano, almeno per ora, e solo Ehud Barak per Israele, e qualcosina su Netanyahu, ché l’Agenzia per cui lavorava forse gli impediva di aver rapporto con questi, che certo non sono estranei alle pratiche delle élite che pure frequentavano. La pedofilia ampiamente documentata, va di pari passo col sadismo, anche estremo (torture), oltre che alla ritualità e al cannibalismo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Epstein Files: l’esoterismo al potere

La vicenda Epstein non riguarda solo uno scandalo di singoli.

EPSTEIN FILES- Nella tela del ragno

