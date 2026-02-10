Epstein affonda la gauche caviar

La sinistra liberal e transatlantica immaginava di mettere sotto scacco Trump e i suoi alleati, ma il caso Epstein ha messo in crisi quella strategia. Ora si parla di una perdita di credibilità e di una strada più difficile da percorrere.

Nei sogni della sinistra liberal e transatlantica dovevano affondare in un sol colpo Donald Trump e tutta la sua corte. Per ora, invece gli Epstein Files stanno facendo a pezzi la gauche caviar. E con essa tutta la cricca di presunti e presuntuosi maitre à penser che da decenni ci spiega come rispettare i diritti delle donne, elevare a dottrina i precetti del femminismo e rispettare i più deboli. A partire dallo stallone Bill Clinton, decaduto idolo della sinistra dem, fino a Jack Lang - ex ministro socialista e padreterno della culture con la C maiuscola - non ce n'è uno che si salvi. Anzi a ben guardare sembrano ciliegie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Epstein affonda la gauche caviar Approfondimenti su Epstein giovanni La selezione per la tavola delle feste di Caviar Milan La storia del caviale si intreccia con corti imperiali e nobili banchetti, simbolo di ricchezza e prosperità. Dall’intersezionalità alla divergenza delle lotte: l’involuzione della gauche francese Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Il caso Epstein oltre il sesso: Trump, Israele e l’ombra lunga dell’intelligence. Quando l’archivio diventa un’arma geopolitica. Il Dipartimento di Giustizia statunitense pubblica una nuova massa di materiali sul caso Epstein. Nel rumore dei nomi e delle carte, rie - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.