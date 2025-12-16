La storia del caviale si intreccia con corti imperiali e nobili banchetti, simbolo di ricchezza e prosperità. In particolare nel mondo ortodosso, rappresentava un elemento di abbondanza e benedizione durante le festività invernali. Caviar Milan propone una selezione esclusiva per le tavole delle feste, celebrando questa tradizione millenaria.

© Ilgiorno.it - La selezione per la tavola delle feste di Caviar Milan

Le origini del caviale raccontano di corti imperiali, nobili banchetti e simboli di prosperità: in particolare nel mondo ortodosso, era servito nelle grandi feste religiose invernali come segno di abbondanza e benedizione divina. In molte culture, servire caviale significa trasformare una cena in evento: rendere straordinario l’ordinario. E la tradizione gastronomica non è solo rito: è modo di comunicare eleganza e convivialità. Nei flagship store di Milano e Roma e sullo shop caviarmilan.com, gamma raffinata di autentico caviale persiano: da formati per piccoli momenti d’eccezione a confezioni generose per grandi banchetti. Ilgiorno.it

