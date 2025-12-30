Capodanno no ai botti | il Comune di Fiorenzuola lancia il Patto civico tra i cittadini
E? la proposta di un “Patto civico” con la cittadinanza, la scelta dell’Amministrazione comunale di Fiorenzuola per disinnescare, nel contesto locale, il fenomeno dei botti e petardi di Capodanno. Sul tema e? intervenuto il sindaco della citta? valdardese, Romeo Gandolfi, il quale ha chiarito che. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Capodanno, stop ai botti: ecco cosa vieta il regolamento del Comune di Parma
Leggi anche: VIDEO| ll polo civico lancia un appello ai cittadini a recarsi alle urne in vista delle comunali 2026
Buccinasco, Capodanno senza botti: appello al buon senso!; Un capodanno senza botti, una festa per tutti; Un Capodanno senza botti è possibile, ecco i Comuni toscani che li hanno vietati; Capodanno senza botti: ad Aosta vietati fuochi d’artificio e petardi fino al 6 gennaio.
Capodanno, no ai botti: il Comune di Fiorenzuola lancia il "Patto civico" tra i cittadini - Il sindaco Gandolfi: «Chiediamo alla Comunità di dimostrare maturità e di preferire il rumore di un gesto solidale ... ilpiacenza.it
Capodanno: botti sì o botti no? Il Comune modifica l'ordinanza anti-fuochi d'artificio - Il dibattito sui fuochi d’artificio a Capodanno si accende a Genova: il Comune ha deciso di modificare l’ordinanza anti- telenord.it
Niente botti a Capodanno, l’ordinanza del Comune di Latina - Dalle 17 del 31 divieti per la vendita di superalcolici, bevande in vetro e lattine. latinacorriere.it
Vallefoglia, stop a botti e petardi: ordinanza del sindaco per Capodanno - facebook.com facebook
Fuochi d’artificio, le regole per riconoscere i botti di capodanno a norma ed evitare rischi x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.