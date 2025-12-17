Le elezioni comunali a Salerno si fanno già sentire nel dibattito pubblico, con possibili novità in vista. Tra i nomi più discussi spicca quello di Nico Mazzeo, ex consigliere comunale che, secondo quanto annunciato, sarebbe pronto a tornare in campo per contribuire al futuro della città. La scena politica locale si prepara così a nuovi scenari, mentre cittadini e osservatori seguono con attenzione le prossime mosse.

© Salernotoday.it - Elezioni comunali già al centro del dibattito a Salerno, possibile ritorno in campo di Nico Mazzeo

Anche se non sono imminenti, le elezioni comunali già sono al centro del dibattito cittadino. In particolare, a tornare in campo pare sarà, tra gli altri, Nico Mazzeo, ex consigliere comunale che, come da lui stesso confermato, sarebbe pronto a rimettersi in gioco, mirando ad ottenere un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: Elezioni regionali, l'ex ministro Sergio Costa (M5S) a Pisa: ambiente e sicurezza al centro del dibattito

Leggi anche: Le aree interne tornino al centro: l’appello della Cisl Salerno ai candidati delle prossime elezioni regionali

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

ELEZIONI COMUNALI A CASCINA: LA COALIZIONE DI MAGGIORANZA HA SCELTO IL CANDIDATO SINDACO - facebook.com facebook